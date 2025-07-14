Средство для расслабления: диетолог опровергла мифы об углеводах перед сном

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что сложные углеводы на ужин не так вредны, как принято считать: они положительно влияют на сон.

«Углеводы быстрее вызывают выработку гормонов удовольствия, поскольку это заложено в нас генетически. Вечером, после трудового насыщенного дня, который, как правило, влечет за собой повышение тревожности и усталости, человек просто хочет расслабиться», — сказала доктор в эфире радио Sputnik.

После такого ужина человек легче засыпает, у него вырабатываются мелатонин и соматотропный гормон. У взрослых они способствуют похудению.

Однако важно помнить, что углеводы должны быть сложными: бурый рис, гречка, брокколи, кабачки. Они обеспечивают организм энергией и создают ощущение сытости, помогают выработке тех гормонов, которые способны успокоить.

Ранее сообщалось, что физическая активность, правильный завтрак и свежий воздух утром способны взбодрить не хуже чашки кофе.