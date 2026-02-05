сегодня в 17:57

Спасенная врачами СПбГПМУ школьница приехала поступать в его медучилище

Абсолютно здоровая, на первый взгляд, 12-летняя девочка София Карева потеряла сознание на уроке физкультуры в школе в Череповце. Выяснилось, что у нее микроинсульт, пациентку спасли в больнице Санкт-Петербурга, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Ситуация произошла еще в феврале 2023 года. Однако она получила продолжение 3 года спустя.

Точный диагноз девочки определить в больнице в Череповце не удалось. Однако доктора подумали, что это может быть ишемический инсульт. Через несколько дней ситуация опять повторилась.

Тогда девочку перевезли из Череповца в Санкт-Петербург. Она оказалась в реанимации клиники Педиатрического университета (СПбГПМУ).

Врачи выяснили, что у девочки была транзиторная ишемическая атака. Вероятная причина в перенесенном в прошлом коронавирусе.

Для девочки сформировали план лечения. Оно шло около месяца.

В сентябре 2025 года София снова обследовалась. По итогам сдачи анализов выяснилось, что она здорова.

В 2026 году Карева опять приехала в Педиатрический университет. Однако теперь она планирует поступить в его медучилище.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.