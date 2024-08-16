Состояние трех членов экипажа разбившегося под Иркутском Ту-22М3 средней тяжести

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Члены экипажа бомбардировщика, который разбился накануне в Иркутской области, находятся в состоянии средней тяжести, сообщает SHOT .

У одного из пилотов врачи диагностировали черепно-мозговую травму, перелом копчика и сотрясение мозга. У второго члена экипажа сломана грудина, у третьего — нога. Они лечатся в областной больнице.

Бомбардировщик Ту-22М ВКС РФ потерпел крушение 15 августа в Черемховском районе Иркутской области. Одного из пилотов спасти не удалось.

Губернатор региона Игорь Кобзев заявил, что разрушений на земле после крушения бомбардировщика нет. Самолет упал в безлюдной местности.