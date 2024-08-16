Одного из пилотов потерпевшего крушение Ту-22М3 не спасли

«Работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, отметил Кобзев.

В четверг российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области.

Предварительная версия крушения — техническая неисправность.