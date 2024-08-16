Одного из пилотов потерпевшего крушение Ту-22М3 не спасли
Летчик разбившегося самолета под Иркутском погиб
Летчик разбившегося под Иркутском военного самолёта ТУ-22М3 погиб, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
«Работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали, отметил Кобзев.
В четверг российский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел крушение в Черемховском районе Иркутской области.
Предварительная версия крушения — техническая неисправность.