Сон и нейронные связи: диетолог рассказал о предотвращении старения мозга

Врач-диетолог Алексей Кабанов считает, чтобы на долгие годы сохранить ясность разума и здоровья мозга, необходимо отказаться от животных жиров в питании и создавать новые нейронные связи, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Важно, чтобы отсутствовали вредные привычки и соблюдалось правильное, здоровое питание. Важно отказываться от насыщенных жиров, которых очень много в жирном мясе — баранина, свинина и так далее. Достаточно много их в молочной продукции, то есть, к примеру, в молоке содержится до 8% природных насыщенных жиров», — сказал доктор.

По его словам, старение мозга — это естественный процесс, предотвратить его невозможно, но можно значительно замедлить. Для этого нужно много гулять и читать, знакомиться с новыми людьми и в целом вести здоровый образ жизни.

Здоровье мозга можно разделить на две части: нейронные связи и состояние сосудов. Чем лучше будет рацион, чем больше в нем будет содержаться растительных белков и жиров, тем лучше будет сосудам, заключил Кабанов.