Снег с крыши бьет сверху: невролог назвала самые частые травмы

Падение снега и льда с крыш чаще всего приводит к переломам рук и плечевого пояса, травмам позвоночника и черепно-мозговым повреждениям, сообщила РИАМО невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Зимний травматизм, обусловленный падением снега и наледи с крыш, имеет свою специфику: вместо удара о плоскость здесь на человека сверху падает относительно тяжелый предмет. Часто это приводит к так называемой „ударной“ травме», — сказала Демьяновская.

Она предупредила, что в первую очередь может страдать плечевой пояс и верхние конечности. Рефлекторное желание защитить голову приводит к тому, что удар приходится на поднятые руки, предплечья или плечи. В результате возникают переломы кисти, ключицы, вывихи плеча и переломы лучевой кости. Это связано с тем, что кости в этих областях довольно тонкие: они не способны выдержать точечный мощный удар.

«На втором месте по частоте — травмы позвоночника. Под весом упавшего снега или льда создается осевая нагрузка, и это может привести к компрессионным переломам позвонков, особенно в шейном и грудном отделах. Коварство таких травм в том, что локализованная боль часто возникает не сразу, а спустя некоторое время, из-за чего человек может обратиться к врачу несвоевременно», — рассказала врач.

Демьяновская отметила, что нередки и черепно-мозговые травмы различной степени тяжести. Даже если человек прикрыл голову руками, сила удара может быть большой. Травма может захватить как мягкие ткани, так и кости черепа.

«Даже обычный плотный ком снега обладает кинетической энергией, достаточной для сотрясения головного мозга и даже более тяжелых черепно-мозговых травм. Ледяные же глыбы, помимо ушиба, нередко оставляют глубокие рваные раны кожи головы, требующих помощи хирурга», — информировала специалист.

