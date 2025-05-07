Смертность от туберкулеза в Подмосковье снизилась на 50% с начала года

В Подмосковье ведущим учреждением, оказывающим медпомощь пациентам с подтвержденным туберкулезом и подозрением на него, является Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В Подмосковье ведется масштабная работа, направленная в первую очередь на раннее выявление туберкулеза. Благодаря комплексной работе, мы видим снижение как заболеваемости, так и смертности от заболевания. Так, смертность от туберкулеза в регионе с начала года снизилась на 50% и составила 0,6 на 100 тыс. населения», — сказал главный врач Московского областного клинического противотуберкулезного диспансера Сергей Смердин.

Московский областной клинический противотуберкулезный диспансер включает в себя 12 филиалов, а так же 28 диспансерных отделений и туберкулезных кабинетов в составе больниц. Для оказания круглосуточной помощи пациентам с туберкулезом в Московской области работают 6 стационаров с общим коечным фондом 905 коек.

Профессиональная работа медицинских специалистов позволила Московскому областному клиническому противотуберкулезному диспансеру стать центром компетенций для медорганизаций Подмосковья и в настоящий момент пройти сертификацию Национального института качества Росздравнадзора, который с 2017 года ведет работу по формированию и развитию центров компетенций по вопросам управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в субъектах РФ.

Целью деятельности Центра компетенции является совершенствование системы управления качеством и безопасностью медицинской деятельности в медицинских организациях субъекта РФ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.