Школьников Богородского округа научили определять содержание нитратов в продуктах

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На базе центра образования для детей и взрослых педагоги эколого-краеведческого отдела Екатерина Толстунова и Инна Кудинова провели для учащихся центра образования № 1 и Ломоносовского лицея необычное занятие — «Лаборатории юного исследователя». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята познакомились с методами экологических исследований, научились проводить анализ овощей и фруктов на наличие нитратов, определять качество питьевой воды, а также уровень шумового загрязнения.

Прежде чем приступить к экспериментально-практической части, ребят погрузили в теорию. Педагоги объяснили, что такое нитраты, рассказали об их влиянии на организм человека и путях попадания, о допустимых нормах в организме человека.

Для анализа использовались специальные нитрат-тесты. Школьники выдавливали сок из предложенных продуктов, смачивали им тест-полоски, затем ждали пару минут для проявления окраски и сравнивали с контрольной шкалой.

Юные исследователи с неподдельным интересом выполняли задания, используя оборудование экологической лаборатории центра образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.