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Серпуховские медучреждения в этом году получили более 100 единиц оборудования

На еженедельном оперативном совещании в администрации округа обсудили оснащение учреждений здравоохранения в округе новым оборудованием, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Серпухов.

Для успешного лечения и диагностики заболеваний необходимы определенные условия, одно из которых — современное медицинское оборудование.

В текущем году в Серпуховскую областную больницу поступили 87 единиц нового оборудования. До конца текущего года ожидается поставка еще 39 единиц медицинского оборудования.

Автопарк Серпуховской подстанции скорой помощи пополнился тремя автомобилями неотложной медицинской помощи.

В Серпуховский роддом также поставлено новое оборудование. Среди которого: транспортный кювез, открытые реанимационные системы для новорожденных, беспроводные фетальные мониторы и мониторы глубины наркоза. Все это призвано повысить качество услуг и уровень оказание медицинской помощи мамам и малышам.

Большие перемены и в Протвинской областной больнице. Там обновили оборудование взрослой и детской поликлиник: закуплено новое диагностическое и офтальмологическое оборудование.

В рамках областной программы, благодаря поддержке депутата Московской областной Думы Татьяны Карзубовой, модернизировала своё оборудование и Серпуховская стоматология. Кроме того, за собственные средства ими приобретено 5 новых стоматологических установок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.