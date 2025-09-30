Сексолог рассказал о пользе регулярного секса в борьбе с депрессией

Сезонное аффективное расстройство, зачастую возникающее в холодные месяцы, является разновидностью депрессии, вызванной уменьшением продолжительности светового дня. Это состояние характеризуется снижением производства гормонов, отвечающих за хорошее настроение, повышенной раздражительностью и трудностями с концентрацией. По мнению врача-психиатра, психолога и сексолога Алексея Вилкова, регулярный секс помогает бороться с депрессивным состоянием, сообщает «Вечерняя Москва».

В качестве средства борьбы с сезонной тоской психологи советуют увеличить частоту сексуальных контактов в зимний период. О механизмах, благодаря которым это может помочь в преодолении депрессии, рассказал Вилков.

По словам сексолога, постоянная сексуальная активность с одним и тем же партнером благотворно влияет на настроение, общее состояние и укрепляет иммунитет, поскольку во время секса происходит выброс эндорфинов — гормонов, вызывающих чувство радости и удовлетворения.

Вилков подчеркнул, что регулярная интимная жизнь абсолютно безопасна для психического здоровья и, напротив, приносит пользу как физическому, так и психологическому здоровью человека и его партнера.

«Эндорфины вызывают положительные эмоции и профилактируют развитие депрессивных и тревожных расстройств. Однако важно понимать, что регулярный секс может быть только методом профилактики наряду с другими общими рекомендациями по поддержанию здорового образа жизни, по уменьшению стресса, а не как способ лечения клинической депрессии. Также это может сработать при условии, что половой акт происходит регулярно: несколько раз в неделю с постоянным партнером», — подчеркнул сексолог.

Вместе с тем, специалист предостерег, если депрессия уже развилась, то регулярный секс не сможет самостоятельно избавить от этого психического расстройства.

Ранее Вилков рассказал, какие скрытые симптомы депрессии нельзя игнорировать.

