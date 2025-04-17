Упадок сил и боли: какие симптомы говорят о скрытой депрессии?

Как отметил эксперт, депрессия может сопровождаться множеством соматических симптомов: головные боли, дискомфорт в области груди, болевые ощущения в животе и в сердце, субфебрильная повышенная температура, боли в суставах и мышцах. Если при обращении к врачу и сдаче анализов никаких проблем не выявлено, стоит рассмотреть вариант скрытой или соматической депрессии и обратиться к психиатру или психотерапевту.

Другими симптомами могут быть пессимизм, неверие в себя, снижение общей активности в течение дня. Например, даже при отсутствии особой загрузки человек может заметить за собой низкую активность, энергичность, упадок сил. В таком случае также важно обратиться к врачу-психотерапевту и определить причину состояния.

Более того, можно провести самодиагностику через доступные в интернете тесты.

«Но всегда важно помнить, что тесты не могут поставить точный диагноз, это только возможность посмотреть свое состояние и определиться, стоит ли идти на прием к специалисту или пока в этом нет необходимости и можно справиться своими усилиями», — заключил Вилков.