Сбросить вес и испортить здоровье: врач рассказала о рисках монодиеты

В поисках быстрого решения проблемы лишнего веса многие пациенты обращаются к монодиетам — режиму питания, основанному на потреблении единственного продукта в течение нескольких дней. Несмотря на кажущуюся простоту и соблазнительные обещания «детокса» и мгновенного снижения веса, с медицинской точки зрения данная практика является не только неэффективной в долгосрочной перспективе, но и потенциально опасной для здоровья. Об этом РИАМО сообщила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

Принципы монодиеты

Исторически корни монодиет уходят в различные духовные и натуропатические практики, где они использовались как элемент очищения. Однако в современном контексте они были коммерциализированы индустрией похудения, превратившись в популярный, но научно не обоснованный тренд.

Ключевой принцип действия монодиеты — резкое и значительное ограничение суточной калорийности рациона. На начальном этапе действительно наблюдается быстрое снижение массы тела. Однако важно понимать, что уходит в первую очередь не жировая ткань, а запасы гликогена, связанная с ним вода и содержимое кишечника. Это объясняет стремительный «откат» и возврат веса при возобновлении привычного питания.

Недостатки и последствия

«С точки зрения физиологии, главный недостаток монодиеты — ее критическая несбалансированность. Ни один продукт, взятый в отдельности, не способен обеспечить организм полным спектром незаменимых нутриентов: белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов и клетчатки», — сказала Джутова.

Уже через 2–3 дня такого режима могут проявляться следующие негативные симптомы:

Снижение энергетического уровня, слабость, головокружение.

Раздражительность и нарушения когнитивных функций.

Дефицит белка приводит к потере мышечной массы, ухудшению состояния кожи, волос и ногтей.

Недостаток жиров может негативно отразиться на гормональном фоне, особенно у женщин, провоцируя нарушения менструального цикла.

По словам диетолога, длительное соблюдение монодиет повышает риски обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта (гастрит, панкреатит), приводит к электролитному дисбалансу и может стать триггером для развития расстройств пищевого поведения.

«В строго ограниченном контексте кратковременный разгрузочный день на одном продукте (например, кефире или яблоках) может быть рассмотрен как элемент диетической паузы после периода переедания. Однако такая практика допустима только для здорового человека, не чаще 1–2 раз в месяц и после консультации со специалистом. Категорическими противопоказаниями являются беременность, лактация, детский и пожилой возраст, а также наличие любых хронических заболеваний (диабет, патологии сердечно-сосудистой системы, почек и др.)», — объяснила врач-диетолог.

Другие варианты похудения

Современная диетология предлагает гораздо более эффективные и безопасные стратегии для управления весом и оздоровления рациона:

1. Сбалансированное питание. Основой долгосрочного результата является рацион, богатый овощами, фруктами, цельными злаками, качественными белками и полезными жирами, как, например, в средиземноморской диете.

2. Регулярные разгрузочные дни с разнообразным меню, которые не создают экстремального дефицита нутриентов.

3. Интервальное голодание (схемы 16/8), которое при правильном соблюдении и наполнении пищевого окна может быть полезным, но требует предварительного медицинского обследования.

4. Индивидуальный план питания, разработанный врачом-диетологом на основе данных о состоянии здоровья, образе жизни и метаболических потребностях пациента.

«Монодиета — это классический пример „быстрого решения“, которое не решает глубинных проблем. Она создает иллюзию контроля, но на деле подрывает здоровье и метаболизм. Устойчивое благополучие и нормальный вес достигаются не периодическими экстремальными ограничениями, а формированием осознанных и сбалансированных пищевых привычек. Прежде чем прибегать к сомнительным практикам, целесообразно инвестировать время и силы в консультацию со специалистом, который поможет выбрать безопасный и научно обоснованный путь к вашей цели», — заключила эксперт.

