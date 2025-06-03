С трудом вытащили кровососа: клещ вцепился в анус жителя Новосибирска

Мужчина пришел в частную клинику города с жалобами на сильный зуд в анусе. Пациент решил, что у него начался геморрой, и отправился к проктологу.

«Тот сразу понял, что симптом совершенно другой. Внутри был клещ, примерно на глубине 1 см. Врач позвал медсестру, с трудом вытащили кровососа из заднего прохода», — рассказала врач клиники.

Она отметила, что клещ находился в анальном отверстии пациента около недели. Сначала мужчина не поверил, что причина его проблем кроется в этом паразите, и написал на клинику жалобу.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков заявил, что пытаться найти клещей в шерсти домашнего питомца при помощи специальной программы на iPhone — это простое баловство.