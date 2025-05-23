Врач-ветеринар Михаил Шеляков заявил, что пытаться найти клещей в шерсти домашнего питомца при помощи специальной программы на iPhone — это простое баловство, сообщает NEWS.ru .

iPhone применяет ультрафиолет, и, действительно, многие членистоногие под ним светятся, но клещ, пока не напился крови, может быть настолько маленьким, что его не удастся разглядеть даже таким способом.

«Конечно же, многие членистоногие светятся поляризованным ультрафиолетовым светом. Да, можно так посмотреть, но это все-таки баловство. Такой способ может использоваться только как дополнительная мера», — сказал специалист.

Ранее ветеринар Александра Григорьева порекомендовала для наиболее эффективной защиты собак от клещей комбинировать разные способы. По ее словам, клещевой пироплазмоз может обернуться серьезными последствиями, а ни один препарат не дает 100% гарантию защиты.