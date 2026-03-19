Россиянок хотят информировать о том, когда лучше рожать

Минздрав: здоровым россиянкам будут рекомендовать рожать с 18 до 35 лет

Минздрав России выпустил рекомендации о том, что россиянок нужно информировать о том, когда лучше всего рожать. Соответствующие рекомендации женщинам будут давать во время диспансеризации, это прописано в утвержденном еще в феврале 2026 года документе .

В рекомендациях указано, что пациенткам без диагностированных хронических болезней гинекологической сферы и факторов риска их возникновения следует разъяснять принципы здорового образа жизни и осознанного планирования беременности. Подчеркивается, что наиболее подходящим для рождения ребенка считается возраст от 18 до 35 лет.

Особое внимание в документе уделяется полноценному питанию. Рацион необходимо делать разнообразным и сбалансированным, ежедневно обеспечивая организм необходимым количеством белков, витаминов и минеральных веществ. К наиболее значимым микронутриентам для женщин, особенно на этапе подготовки к материнству, отнесены фолиевая кислота, железо, йод, магний, а также витамины В6, В12, D3 и E.

Помимо питания, важную роль играет физическая активность, соблюдение режима дня и достаточный сон. Умеренные нагрузки благотворно влияют на здоровье, в то время как сидячий образ жизни нарушает функции эндокринной системы и вызывает застойные явления в органах малого таза.

Минздрав предупреждает, что в период подготовки к беременности необходимо полностью исключить употребление психоактивных веществ. Курение (включая пассивное), прием алкоголя и наркотиков оказывают токсическое воздействие, повышают общую заболеваемость и риск патологий репродуктивной системы, вплоть до бесплодия.

В документе приведены конкретные данные: курение повышает риск бесплодия в 1,6 раза. Употребление более 20 граммов чистого спирта в день увеличивает этот риск на 60%. Также снижают вероятность зачатия высокие дозы кофеина — потребление от 500 мг в день (что эквивалентно примерно пяти чашкам кофе) уменьшает шансы на беременность в 1,45 раза.

