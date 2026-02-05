Россиянки могут потратить маткапитал на новую грудь, но есть нюанс

Адвокат Игорь Ким заявил, что информация о допустимости применения материнского капитала для оплаты пластических операций соответствует действительности, но требует юридической точности, сообщает Life.ru .

Необходимо различать федеральный и региональный материнский капитал. Средства, выделяемые по федеральному сертификату, нельзя использовать для лечения родителей, включая эстетическую хирургию, поскольку закон четко определяет цели их расходования (улучшение жилищных условий, оплата образования, пенсия матери и другое), пояснил специалист.

В то же время региональные программы поддержки семей с детьми, чаще всего выплачиваемые при появлении третьего ребенка, регулируются властями субъектов РФ самостоятельно. В некоторых регионах, например, в Свердловской и Калининградской областях, а также в Пермском крае, законодательство разрешает использовать эти средства для оплаты медицинских услуг для детей и их родителей.

Так как пластическая хирургия и косметология являются лицензируемыми видами медицинской деятельности, они подпадают под данное определение. Важное требование — наличие действующей лицензии у медицинского учреждения и заключение официального договора на оказание услуг.

«Это законно, но доступно далеко не всем россиянам, а только жителям конкретных регионов, где приняты соответствующие нормативные акты. Перед планированием операции необходимо запросить условия использования регионального сертификата в местном отделении соцзащиты», — заключил Ким.

