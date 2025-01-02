Россиянам рассказали, как замедлить старение и укрепить организм

Эксперт Шабанов: в наше время вопросы продления молодости актуальны как никогда

В наше время вопросы продления молодости актуальны как никогда. Спортивное тело и молодость стали трендами, но часто люди сохраняют только видимость, не обращая внимание на здоровье, сообщил РИАМО эксперт в области технологий оптимизации здоровья и продления молодости Дмитрий Шабанов.

«Качественный сон — один из самых важных факторов для восстановления физического и психологического ресурса. Если человек выспался, то он лучше себя чувствует и эффективнее работает. Но для поддержания здорового сна очень важно соблюдение режима», — сказал Шабанов.

Он подчеркнул, что спать следует ложиться в одно и то же время, так как мозг любит циклы. Ему становится проще понять, когда нужно работать, а когда пришло время расслабиться. Также перед сном необходимо проветрить комнату, убрать все раздражители и не загружать мозг лишней информацией. На циркадные ритмы в первую очередь влияет освещение. Холодный белый свет приводит к выработке кортизола, он помогает продуктивнее работать. А вот теплый желто-красный свет вызывает выработку мелатонина и готовит организм ко сну.

По словам эксперта, второй принцип — это правильное питание. Оно также должно подчиняться циклам — важно есть примерно в одинаковое время. Из рациона стоит убрать все, что содержит консерванты, красители, загустители и т. д. Еще стоит отказаться от алкоголя, ведь на борьбу с интоксикацией организму приходится тратить дополнительные ресурсы.

Третьим принципом является работа с накопившимся стрессом. Важно чередовать периоды напряжения и отдыха. Зачастую мозгу очень сложно расслабиться, если он перегружен. Помочь себе можно с помощью прогулок, так как ритмичная ходьба расслабляет мозг. Кроме того, помогут дыхательные практики и медитация. Для особо занятых разработаны специальные гарнитуры, которые с помощью звука и света переключают мозг на нужную волну.

«Четвертый принцип — физическая активность, без которой невозможно сохранить молодость. Нашему организму требуются интенсивные короткие нагрузки, которые лучше чередовать с двумя-тремя днями отдыха. Главное постепенно увеличивать нагрузку, это поможет организму восстанавливаться и адаптироваться», — отметил специалист.

Пятый пункт — это правильное дыхание. С помощью дыхательных техник можно очистить рецепторы клеток от блокирующих факторов, снизив тем самым риск развития диабета второго типа. Соблюдение всех пяти принципов поможет сохранить здоровье и работоспособность на долгие годы, заключил Шабанов.