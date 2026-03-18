Россиянам рассказали, как правильно чистить зубы

Врачи объяснили, почему уход за полостью рта важен для сердца

В Ставропольском крае стартовала Неделя ответственного отношения к здоровью полости рта. Региональный минздрав опубликовал рекомендации по правильной чистке зубов и напомнил о связи гигиены с общим состоянием организма, сообщает «Победа 26» .

Специалисты советуют начинать чистку с верхней челюсти. Сначала нужно выполнять круговые движения по передним зубам, затем переходить к боковым, заменяя движения на подметающие. Внутреннюю поверхность очищают косыми касательными движениями, после чего те же действия повторяют на нижней челюсти.

«Начинать чистку зубов необходимо именно с верхней челюсти. Если вы начнете снизу, то при очистке верхней челюсти весь бактериальный налет просто „упадет“ вниз и эффективность гигиены снизится в разы», — уточнили специалисты.

Врачи напомнили, что очищать следует не только зубы, но и язык и внутреннюю поверхность щек. Для этого подойдет вода или специальные средства. После чистки стоит проверить результат и при необходимости воспользоваться зубной нитью или стоматологическим ершиком. Зубы рекомендуется чистить после еды.

Регулярная гигиена помогает предотвратить кариес, заболевания десен и неприятный запах изо рта, а также снижает риск системных заболеваний.

«Исследования показывают связь между здоровьем полости рта и общим состоянием организма. Хронические инфекции во рту могут повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, проблем с ЖКТ и даже осложнений при беременности», — сообщили врачи.

Зубную щетку специалисты советуют менять каждые три месяца и посещать стоматолога не реже одного раза в год.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.