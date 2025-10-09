Россиянам рассказали, как действовать, если случайно проглотили брекет

сегодня в 07:00

Ортодонт Радько: случайное проглатывание брекета не опасно для здоровья

При случайном проглатывании брекета у человека может начаться паника, но на самом деле переживать не стоит. В разговоре с РИАМО ортодонт, заведующая ортодонтическим отделением EUROKAPPA Clinic Виктория Радько отметила, что в большинстве случаев это абсолютно никак не повлияет на здоровье человека, так как не опасно.

Радько отметила, что металлический замочек брекета очень маленький и обычно беспрепятственно проходит через желудочно-кишечный тракт, выходя естественным путем.

«Пациенту не нужно предпринимать никаких экстренных мер или пытаться самостоятельно что-то делать. Как правило, брекет выходит естественным образом и не причиняет вреда организму», — пояснила Радько.

Для пациентов, испытывающих повышенное беспокойство по поводу традиционных брекетов, врач предложила рассмотреть элайнеры как альтернативный метод. Эти прозрачные каппы лишены мелких деталей и признаны более удобным и безопасным способом коррекции прикуса.

Кроме того, специалист настоятельно советовала пациентам оперативно посетить ортодонта для восстановления фиксации брекет-системы, чтобы избежать замедления процесса лечения, если вдруг замочек все-таки отделился.

