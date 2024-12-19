Россиянам рассказали, что необходимо делать, чтобы не заболеть в праздники

Праздничное время — это не только радость и веселье, но и повышенная нагрузка на организм. Избыточные калории, алкоголь, перепады температуры, стресс и недосып могут привести к ослаблению иммунитета и болезням, сообщила РИАМО врач-педиатр и клинический психолог, основатель клиники «Процветание» Виктория Шурупова.

«Основной защитой вашего организма в праздники является крепкий иммунитет. И чтобы иммунитет работал исправно, важно, чтобы в организме было достаточно витаминов и минералов. Этого можно достичь с помощью сбалансированного (полноценного) питания», — сказала Шурупова.

По словам врача, помимо этого крайне важно соблюдать питьевой режим. Ведь в дни праздничного застолья человек часто выпирает соки, газировку и алкоголь. Вода и травяные чаи помогут не только сохранить водный баланс, но и вывести токсины из организма. Взрослым важно избегать частого потребления кофеиносодержащих напитков, так как они могут истощать запасы витаминов.

Кроме того, укрепить иммунитет помогает парение в банном чане. Суть процедуры в том, что голова остается вне повышенной температуры, а тело равномерно прогревается в теплой воде, что стимулирует кровообращение и способствует лучшему поступлению кислорода и питательных веществ в ткани. Пар способствует увлажнению дыхательных путей и их очищению, что помогает снизить риск простудных заболеваний и поддерживает нормальное функционирование дыхательной системы. Парение помогает не только сохранить иммунитет в период простуд, но и поднять настроение.

«Парение особенно эффективно для укрепления иммунной системы зимой, когда организму требуется дополнительная поддержка. Вода, обогащенная минералами и травами, которые можно добавить в чан, положительно влияет на состояние кожи и дыхательные пути», — отметила директор компании «Сибирский банный чан» Екатерина Карпекина.

Праздники могут вызывать у многих людей стресс и тревогу. Рекомендуется уделять внимание эмоциональному состоянию, находить время для отдыха и расслабления. Следует практиковать медитацию, прогулки на свежем воздухе, банные процедуры или заниматься любимым хобби.