Россиянам ответили, чем опасны профилактические капельницы с железом

Железодефицитная анемия является распространенной проблемой, негативно влияющей на повседневную жизнь, вызывая усталость и снижение работоспособности. Врач-эндокринолог и диетолог Марина Иванова подчеркнула, что многие обращаются к капельницам с железом, но не всегда это оправдано, сообщает «Вечерняя Москва».

Дефицит железа может проявляться как в латентной форме, когда уровень гемоглобина нормален, так и в явной — с подтвержденной анемией. Наиболее частая причина недостатка железа у женщин — обильные менструации.

Для диагностики необходим общий анализ крови и тест на ферритин, который указывает на запасы железа в организме. Важно помнить, что уровень ферритина может временно повышаться при воспалительных процессах. Нормальным уровнем считается около 40 нг/мл.

Лечение подразумевает нахождение и устранение источника дефицита, а также медикаментозную терапию. Капельницы с железом не рекомендуются профилактически из-за риска перегрузки организма. Их назначают только в сложных случаях, когда пероральная терапия неэффективна. Внутримышечные инъекции также не практикуются из-за возможных осложнений.