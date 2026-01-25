Россиянам объяснили, почему из рациона нужно исключить два популярных продукта

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что россиянам следует как можно скорее исключить из повседневного рациона хлеб и майонез, сообщает «Царьград» .

Он подчеркнул, что современный массовый хлеб очень сильно отличается от традиционного, который выпекался у прошлых поколений. Белый хлеб из муки высшего сорта, в которой нет большей части полезных веществ, представляет собой просто концентрированный источник быстрых углеводов. Такой продукт содержит в основном крахмал и калории, но почти не дает организму клетчатки, витаминов и минералов.

Врач предупредил, что регулярное употребление белого хлеба может привести к резким скачкам уровня глюкозы в крови, а это — к риску развития инсулинорезистентности и сахарного диабета второго типа. Еще в промышленном хлебе нередко избыточное количество соли, что плохо сказывается на работе сердечно‑сосудистой системы и водно‑солевом балансе.

Вместо белого хлеба Мясников посоветовал россиянам замену — цельнозерновой продукт, в котором сохраняют оболочку зерна, поэтому он содержит больше клетчатки, витаминов группы B и микроэлементов. При это он рекомендовал внимательно смотреть состав на упаковке и выбирать хлеб, где цельнозерновая мука указана в числе первых ингредиентов.

Кроме того, нежелателен для регулярного употребления майонез. Доктор пояснил, что этот магазинный соус содержит очень высокий процент жиров и калорий, множество добавок: консерванты, стабилизаторы, усилители вкуса и искусственные ароматизаторы. Они не только увеличивают нагрузку на пищеварительную систему, но и могут провоцировать воспалительные процессы, влиять на липидный профиль крови и набор лишнего веса.

Он предложил готовить домашний майонез из натуральных ингредиентов. Этот соус будет гораздо полезнее, так как исключает лишние консерванты и позволяет контролировать количество жира и соли.

