Россиянам назвали простые способы восполнить нехватку тестостерона

Недостаток тестостерона у мужчин негативно сказывается на многих аспектах их жизни и здоровья. Уменьшение мышечной массы, увеличение жировой прослойки и резкие перепады настроения — это лишь некоторые из проблем, которые могут возникнуть. Врач-эндокринолог Роман Терушкин рассказал, что восполнить гормон можно не только с помощью препаратов, но и наладив питание, сон и режим тренировок, сообщает Life.ru .

Мужчина с низким уровнем этого гормона часто становится менее активным и замкнутым, а его сексуальная жизнь значительно ухудшается.

Если питание не сбалансировано и в нем отсутствуют продукты, богатые железом, достичь подтянутой фигуры и ощущения уверенности будет сложно, поделился эксперт. Кроме того, ежедневный рацион обязательно должен включать жиры, поскольку они играют важную роль в выработке половых гормонов.

Очень важна также физическая активность.

«Спорт способствует выработке тестостерона, каждая тренировка становится своеобразным бустом, стимулирующим его синтез», — отметил врач.

Терушкин порекомендовал мужчинам с пониженным уровнем тестостерона выбрать для себя вид спорта, который приносит удовольствие, и регулярно им заниматься. Кроме того, существуют негормональные биодобавки, способные повышать тестостерон, однако их эффективность как правило хорошо проявляется у молодежи, а в зрелом возрасте их может оказаться недостаточно.

«Если мужчина не высыпается, то уровень тестостерона будет снижаться, а выработка пролактина — возрастать. Поэтому качественный сон и режим дня очень важны, если тестостерон не в норме», — добавил специалист.

По словам врача, спать необходимо от 6 до 8 часов, исключив все внешние раздражители — свет, звуки, гаджеты с экранами, которые излучают синий свет. Он, в свою очередь, отрицательно сказывается на выработке мелатонина — гормона, отвечающего за регуляцию сна, заключил Терушкин.