Россиян предупредили, что татуировки увеличивают риск развития рака и лимфомы

Ученые из Дании и Финляндии провели исследование и доказали, что наличие татуировок увеличивает риск развития рака и лимфомы. Размер татуировки также влияет на риск заболевания, сообщает Газета.ru со ссылкой на научный журнал BMC Public Health.

Когда чернила попадают в кожу человека, часть из них проникает в лимфатические узлы — ключевые элементы иммунной системы. Уже внутри эти элементы воспринимаются организмом как чужеродные вещества, что заставляет иммунную систему постоянно активироваться и может привести к хроническому воспалению.

«Мы видим, что чернила накапливаются в лимфатических узлах, и подозреваем, что это может ослабить их функцию или привести к другим последствиям для здоровья», — добавил Хенрик Фредериксен, гематолог, профессор Университета Южной Дании.

В рамках исследования ученые использовали данные Danish Twin Tattoo Cohort с информацией более чем о 3900 датских близнецах. Это позволило специалистам сравнить пары с татуировками и без, учитывая генетические и экологические факторы. В результате стало известно, что у людей с татуировками чаще диагностируют рак кожи и лимфому, причем риск лимфомы почти в три раза выше.

Связи между цветом чернил и вероятностью развития рака точно не было выявлено. Однако, согласно более ранним исследованиям, использование некоторых пигментов увеличивает опасность. Например, красные чернила могут вызывать аллергические реакции чаще других.