Роспотребнадзор запустил детский проект комиксов о здоровье
Первый выпуск «Приключений Пети Лентяева» вышел в Нижегородской области
Роспотребнадзор Нижегородской области представил образовательный проект для детей в формате комиксов «Приключения Пети Лентяева». Первый выпуск уже опубликован в соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Время Н».
Специалисты ведомства разработали серию комиксов с учетом возрастных особенностей детей. Проект направлен на популяризацию знаний о здоровье в доступной и увлекательной форме.
В первом выпуске детям рассказывают о микробах и способах защиты от них. Материал подается через историю героя Пети Лентяева.
Летние выпуски посвятят правильному хранению продуктов и профилактике пищевых отравлений. Осенью серия затронет тему прививок, а зимой главный герой будет разбираться в правилах создания безопасного дома.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.