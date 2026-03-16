Роспотребнадзор запустил детский проект комиксов о здоровье

сегодня в 13:45

Первый выпуск «Приключений Пети Лентяева» вышел в Нижегородской области

Роспотребнадзор Нижегородской области представил образовательный проект для детей в формате комиксов «Приключения Пети Лентяева». Первый выпуск уже опубликован в соцсети «ВКонтакте», сообщает ИА «Время Н» .

Специалисты ведомства разработали серию комиксов с учетом возрастных особенностей детей. Проект направлен на популяризацию знаний о здоровье в доступной и увлекательной форме.

В первом выпуске детям рассказывают о микробах и способах защиты от них. Материал подается через историю героя Пети Лентяева.

Летние выпуски посвятят правильному хранению продуктов и профилактике пищевых отравлений. Осенью серия затронет тему прививок, а зимой главный герой будет разбираться в правилах создания безопасного дома.

