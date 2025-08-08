Роддом Подольска оснастили УЗИ-аппаратами экспертного класса

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева Подольский роддом получил два новых многофункциональных ультразвуковых аппарата экспертного класса для самых маленьких пациентов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Современное оборудование приобретено специально для отделения патологии недоношенных детей и отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Новый передвижной УЗИ-сканер имеет высокие чувствительность и качество изображения. Он позволяет с максимальной точностью проводить ультразвуковые исследования, оценить состояние сердечно-сосудистой системы малыша», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Помимо аппаратов УЗИ, в роддом недавно поступили и новые аппараты ИВЛ.

Для тех, кто только планирует стать родителями, в регионе продолжает работу портал с полезной информацией от онлайн консультаций с врачом и записи на прием до тестов и статей для будущих мам. Также работает единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье», консультации по телефону: 8 (800) 550-30-03, ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.