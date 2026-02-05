Робот Светлана напомнила жителям Подмосковья о 335 тысячах визитов к врачу с начала года

В Подмосковье робот Светлана с начала 2026 года более 335 тысяч раз напомнила пациентам о визите к врачу и необходимости продления электронных рецептов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области пациенты могут вызвать врача на дом, записаться на прием, отменить или перенести запись с помощью робота Светланы. Она также совершает исходящие звонки, напоминая о предстоящем визите к врачу и необходимости продлить электронные рецепты на льготные лекарства.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что робот Светлана звонит пациентам за день до приема и предлагает подтвердить или отменить запись. При отмене визита освободившееся время становится доступно другим пациентам. С начала 2026 года робот напомнила о приеме почти 335 тысяч раз, при этом 137,9 тысячи человек подтвердили или отменили запись.

Звонки поступают с номера +7 (498) 602-31-35. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медорганизации, по телефону 122, на приеме у врача или через чат-бот в Telegram.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.