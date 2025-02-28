Режим питья, прогулки и витамины: как сохранить хорошее самочувствие в Рамадан

Диетолог советует в Рамадан пить более 8 стаканов воды между ифтаром и сухуром

В течение месяца Рамадан старайтесь выпивать не менее 8–10 стаканов воды между ифтаром (вечерним приемом пищи) и сухуром (предрассветным приемом пищи), сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Пейте достаточно воды. Старайтесь выпивать не менее 8–10 стаканов воды между ифтаром и сухуром — это поможет избежать обезвоживания. Лучше пить небольшими глотками и чаще, а не залпом», — сказала Джутова.

Она посоветовала избегать кофе и газированных напитков, так как они могут вызывать обезвоживание. Поэтому стоит ограничить их потребление.

«Добавьте в рацион фрукты и овощи — они являются отличным источником витаминов и клетчатки. Постарайтесь включать продукты разных цветов — это свидетельствует о разнообразии питательных веществ. Не забывайте о комплексных добавках», — отметила диетолог.

Джутова предупредила, что если рацион недостаточно разнообразен, стоит рассмотреть возможность приема мультивитаминов.

«Это особенно важно весной, когда организму может не хватать витаминов, таких как витамин D и витамин C. Также умеренные физические нагрузки, например, пешие прогулки, помогут улучшить обмен веществ и общее самочувствие», — заключила специалист.

В течение всего священного месяца Рамадан мусульманам рекомендуется воздержаться от приема пищи в течение светового дня (от рассвета и до заката), усердно молиться, посвящать помыслы духовному совершенствованию и совершать добрые поступки.