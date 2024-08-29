Ракова: после открытия эндоцентров выявлять онкологию у москвичей стали раньше

Во время форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» проводилась научная конференция «Итоги работы эндоскопических центров 2021-2024». Об их результатах работы рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Во время выставки эксперты показали современные разработки в сфере диагностики и лечения болезней, связанных с органами пищеварения. Они обсудили редкие случаи из практики. Также стало известно, что благодаря эндоскопическим центрам удалось спасти тысячи жителей столицы.

Ракова поблагодарила сотрудников таких учреждений. Они получили награды за эффективную работу и своевременную помощь жителям столицы.

Во время выступления на научной конференции «Итоги работы эндоскопических центров 2021-2024» заммэра сказала, что такие медучреждения — уникальный, образцовый столичный проект. Во время работы эндоскопических центров тестируются разработки, которые потом внедряются в больницы всего мегаполиса.

Ракова отметила, что при создании эндоскопических центров инфраструктура была создана на базе стационаров. Также начала вестись работа в цифровой среде. Всего за три года получилось сформировать профессиональный коллектив из специалистов, которые «вкладывают душу в дело».

Заммэра Москвы добавила, что благодаря эндоскопическим центрам удается своевременно обнаруживать появление раковой опухоли. За три года в столице показатель ранней выявляемости вырос с 40% до 54%, что позволяет спасать тысячи горожан от смерти в связи с онкологией. Ракова вручила благодарственные письма от мэра столицы всем участникам коллективов эндоскопических центров.

В российской столице сейчас функционируют четыре таких медицинских объекта — Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, ММКНЦ имени С.П. Боткина, ГКБ имени В.М.Буянова и ММКЦ «Коммунарка».

Если во время обращения обнаружится маленькое новообразование, специалисты эндоскопического центра могут избавиться от него прямо во время приема. Если же размер онкологии большой, то москвича могут отправить на стационарное лечение.

Образцы взятых тканей у новообразований анализируют в специальной лаборатории. Там помогают определить, насколько злокачественная опухоль, и ставят точный диагноз. Результаты исследования загружают в электронную медицинскую карту на портале Mos.ru. Также их можно посмотреть в приложении на смартфон «ЕМИАС.ИНФО».

Если во время исследования окажется, что новообразование — злокачественная опухоль, то москвича прикрепят к одному из центров амбулаторной онкологической помощи. Там его будут лечить опытные профессионалы.

Во время научно-практической конференции «Итоги работы эндоскопических центров 2021-2024 года» 29 августа выступили 500 ведущих докторов столицы. Они подробно рассказали о работе центров, лечении заболеваний органов желудочно-кишечного тракта и использования анестезии.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, где жители и гости города могут узнать об инновациях, внедренных в столице. Он проходит с 1 августа по 8 сентября.