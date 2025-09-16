Психиатр Касперович объяснила, как распознать нервный срыв и его последствия
Фото - © Unsplash.com
Врач-психиатр Мария Касперович перечислила основные признаки нервного срыва и объяснила, как это состояние влияет на психику и здоровье человека, сообщает «Вечерняя Москва».
Нервный срыв, или психический коллапс, возникает как реакция организма на длительный стресс или эмоциональное напряжение. По словам психиатра Марии Касперович, причинами могут стать постоянный контроль, отсутствие поддержки со стороны близких и проблемы в личной жизни.
Симптомы нервного срыва проявляются по-разному. Среди них — нарушения сна, изменения аппетита, повышенная раздражительность, постоянная усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом, суицидальные мысли и желание изолироваться от окружающих. Касперович отметила, что человек может столкнуться с тревожностью, ухудшением памяти, перепадами настроения, плаксивостью, дрожью в теле, учащенным сердцебиением, нервным тиком и паническими атаками.
Последствия нервного срыва могут быть серьезными: тревожно-депрессивные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, гормональные сбои, ослабление иммунитета и проблемы с ЖКТ. Психиатр подчеркнула, что справиться с этим состоянием самостоятельно сложно — необходима помощь специалиста. Однако человек может поддержать себя, уделяя больше времени отдыху, увеличивая продолжительность сна, соблюдая режим дня, правильно питаясь, занимаясь спортом и отказываясь от вредных привычек.