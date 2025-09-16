Психиатр Касперович объяснила, как распознать нервный срыв и его последствия

Врач-психиатр Мария Касперович перечислила основные признаки нервного срыва и объяснила, как это состояние влияет на психику и здоровье человека, сообщает «Вечерняя Москва» .

Нервный срыв, или психический коллапс, возникает как реакция организма на длительный стресс или эмоциональное напряжение. По словам психиатра Марии Касперович, причинами могут стать постоянный контроль, отсутствие поддержки со стороны близких и проблемы в личной жизни.

Симптомы нервного срыва проявляются по-разному. Среди них — нарушения сна, изменения аппетита, повышенная раздражительность, постоянная усталость, проблемы с желудочно-кишечным трактом, суицидальные мысли и желание изолироваться от окружающих. Касперович отметила, что человек может столкнуться с тревожностью, ухудшением памяти, перепадами настроения, плаксивостью, дрожью в теле, учащенным сердцебиением, нервным тиком и паническими атаками.

Последствия нервного срыва могут быть серьезными: тревожно-депрессивные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, гормональные сбои, ослабление иммунитета и проблемы с ЖКТ. Психиатр подчеркнула, что справиться с этим состоянием самостоятельно сложно — необходима помощь специалиста. Однако человек может поддержать себя, уделяя больше времени отдыху, увеличивая продолжительность сна, соблюдая режим дня, правильно питаясь, занимаясь спортом и отказываясь от вредных привычек.