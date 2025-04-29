«Промывка мозга»: невролог объяснил, почему важно ложиться спать в 22:00

Он развеял распространенное заблуждение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, подчеркнув, что на самом деле они способны регенерировать. Для этого необходимо, чтобы старая клетка умерла, растворилась и была заменена новой. Этот процесс обновления протекает во время ночного отдыха. Недостаток сна или его низкое качество негативно сказываются на эффективности этих восстановительных процессов.

По словам специалиста, здоровый сон должен совпадать с биоритмами, в рамках которых примерно в 21:00 начинается выработка гормонов, подготавливающих тело ко сну.

«В 22:00 мы должны быть уже в кроватке, а в 6 часов утра совершенно другие гормоны — в частности, гормоны надпочечников — начинают нас будить. Вся эта работа по замене нейронов, по очистке головного мозга должна быть уже завершена. Отмывка — это тоже очень важный процесс, который происходит наиболее эффективно лишь во сне», — пояснил Хорошев.

Невролог также отметил, что во время сна мозг очищается от амилоидного белка благодаря волнообразным движениям спинномозговой жидкости. Накопление этого белка может приводить к развитию дегенеративных заболеваний. Он сравнил этот процесс с пробегающей по телу нейрона волной, которая способствует отделению белков от поверхности, чтобы они могли быть удалены проходящим рядом ликвором. Спинномозговая жидкость доставляет глюкозу, газы и необходимые минералы.