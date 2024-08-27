Профсоюз и Минздрав Подмосковья запустили сессии по формированию корпоративной культуры

В медицинских организациях Московской области активно внедряется программа по формированию и укреплению единой корпоративной культуры, которая направлена на создание прочного фундамента в системе регионального здравоохранения. Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ занимает особое место в проекте, принимая активное участие в укреплении кадров, развитии молодежной политики, принципов защищенности и товарищества в коллективах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

С целью реализации проекта в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского состоялась первая стратегическая сессия для председателей первичных профсоюзных организаций медицинских учреждений Подмосковья и лидеров молодежных советов. Опытные спикеры из Центра развития компетенций МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского провели для участников 7-часовую сессию, позволившую выявить сильные и слабые зоны, существующие в коллективах, а также наметить план мероприятий по снижению профессионального выгорания работников и повышения их вовлеченности в трудовой процесс.

Открыли мероприятие председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова и начальник Управления государственной гражданской службы, кадровой политики и медицинского образования министерства здравоохранения Московской области Ирина Корепанова.

«Впервые мы организовали такой симбиоз в развитии корпоративной культуры. Я понимаю, насколько это важно для руководителей наших медучреждений и первичных профсоюзных организаций. Это важно и для нас, поскольку Московская область — пилот в этом направлении. Мы стремимся улучшить коммуникацию в коллективах и решить существующие сложности. Совместно с психологами был разработан специальный опрос, который мы провели в коллективах участников сессии. Пока он охватил свыше 600 респондентов из 8 медучреждений и показал, в какую сторону каждой организации нужно двигаться. В дальнейшем мы планируем вовлечь всех и укрепить общую идеологию», — рассказала о проекте Нина Суслонова.

Участниками первой стратегической сессии стали МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, Мособлмедсервис, психиатрическая больница имени Т. Б. Дмитриевой, психиатрическая больница № 2 имени В. И. Яковенко, а также Подольская, Истринская, Ступинская и Клинская больницы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.