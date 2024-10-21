Предвестник онкологии: врач назвала самую опасную форму гастрита

Гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова заявила, что самой опасной формой гастрита является атрофический, он может привести к онкологии и вызывает изменения слизистой, сообщает NEWS.ru .

«Пожалуй, это худшая форма хронического гастрита, считается предраковой. Чаще заболевание наблюдается у мужчин среднего или преклонного возраста. Коварство заключается в том, что болезнь часто протекает без симптомов», — отметила врач.

Она также рекомендовала голодание как метод лечения гастрита: этот способ дает желудку время на отдых от постоянной работы по перевариванию пищи, а еще снижает воспаление и восстанавливает слизистую.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что избыток витамина C в организме может вызвать изменения кишечной флоры, так как он провоцирует образование кислой среды. Когда витамин проникает в 12-перстную кишку, нуждающуюся в щелочной среде, вместо нее создается нейтральная.