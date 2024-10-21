Россиянам рассказали, чем грозит переизбыток витамина C

Врач-терапевт, генеральный директор Центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, чем может грозить переизбыток витамина C в организме. По ее словам, он способен вызвать изменения кишечной флоры.

Эксперт отметила, что витамин С провоцирует образование кислой среды. Таким образом, когда он проникает в двенадцатиперстную кишку, где необходима щелочная среда, создается нейтральная, что оказывает отрицательное воздействие на организм.

По словам врача, сфинктер сразу же ослабевает, что приводит к забросу пищи. Это может вызвать кашель. Когда приходит время ложиться спать, на языке может появиться кислота. Еще более неприятно, если на языке ощущается горечь. Это указывает на то, что кислота была выброшена вместе с желчью.

«То есть переизбыток витамина С может вызвать всевозможные изменения кишечной флоры наших слизистых. А это наша основная защита, которая должна быть в идеальном состоянии», — отметила Лапа в эфире радио Sputnik.

Врач добавила, что если у человека нет хронических заболеваний и аллергий, но он вдруг простужается, витамин С действительно может быть эффективен. На сегодняшний день рекомендуется максимальная дозировка в один грамм. Например, две ампулы витамина, введенные внутривенно, могут оказать положительное воздействие, так как это небольшое количество для всего организма. Однако если принимать по одному грамму перорально 3-4 раза в день, это может привести к серьезным последствиям — интоксикации всего организма.

Витамин С, как известно, сильно воздействует на пищеварительную систему, что делает его неподходящим для людей с аллергиями и тех, кто страдает от хронических заболеваний, таких как гастрит или панкреатит, заключила Лапа.