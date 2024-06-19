Порядка 507 ФАПов появилось в Подмосковье за 10 лет

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Глава государства призвал акцентировать внимание на развитии первичного звена здравоохранения. Так, в Московской области программой по созданию системы фельдшерско-акушерских пунктов за 10 лет было построено 507 ФАПов. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, развитие первичного звена — вопрос, который требует основательного подхода. В Подмосковье этому уделяется повышенное внимание, в том числе в отношении отдаленных территорий региона.

В Московской области программа по созданию системы фельдшерско-акушерских пунктов реализуется более 10 лет. За это время в регионе было построено 507 ФАПов, из которых 466 — стационарные, 41 — передвижные.

«В 2024 году в Подмосковье планируется завершить строительство еще 13 ФАПов в 8 городских округах. В программу текущего ремонта в этом году включены 2 ФАПа в городских округах Можайск и Егорьевск», — добавил Брынцалов.

Еще одна важная тема, связанная с первичной медпомощью — реализация проекта «Эффективный ФАП» в Московской области. Основная цель проекта — повышение доступности качественной медицинской помощи жителям отдаленных территорий Подмосковья.

Например, жители могут в ФАПах пройти первый этап диспансеризации, получить льготные лекарства.

«В населенных пунктах Московской области, в которых отсутствуют аптека, организована коммерческая реализация лекарственных препаратов. За 1 квартал 2024 года 954 пациента получили в ФАП льготные лекарственные препараты. Также с апреля 2022 года возможна адресная доставка льготных лекарств жителям отдаленных территорий Московской области сотрудниками ГБУ МО «Мособлмедсервис», — рассказал Брынцалов.

Также, в рамках проекта, фельдшер может вести наблюдение пациентов с хроническими заболеваниями, проводить телемедицинские консультации с врачами.

«Процесс внедрения телемедицинских консультаций в работу ФАП запущен в сентябре 2022 года. На сегодняшний день все ФАП, расположенные на территории Московской области, оснащены современными компьютерами с возможностью выхода в интернет. За январь–март 2024 года проведено свыше 30 тысяч телемедицинских консультаций», — отметил парламентарий.

В ФАПах может быть организован прием и узкопрофильных врачей.

«С начала этого года в рамках проекта диспансеризацию прошли свыше 60 тысяч жителей. Что касается выездов узких специалистов, то одни из самых востребованных — эндокринолог, офтальмолог, стоматолог, кардиолог и гинеколог. Всего в 2024 году запланировано 3 700 выездов», — рассказал спикер Мособлдумы.

Также в ФАПах возможно осуществить забор крови на лабораторные исследования; сделать ЭКГ, провести необходимые инъекции; вакцинироваться от сезонных заболеваний; получить направления, справки, открыть или закрыть больничный лист.

Всего в 1 квартале 2024 года в ФАПы Московской области обратились более 326,7 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.