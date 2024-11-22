Полицейские Подмосковья сдали около 40 литров крови в рамках дня донора

Московский областной центр крови провел выездную донорскую акцию в центре профессиональной подготовки ГУ МВД России по Московской области им. Героя России майора милиции Валерия Тинькова. Полицейские сдали почти 40 литров крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В очередной сдаче крови приняли участие около 100 человек. Это сотрудники и работники центра, слушатели учебных групп. За почти 10 лет сотрудничества было собрано около 500 литров крови, что спасло множество жизней.

Юрий Хоменко учится на втором курсе. Он будущий инспектор патрульно-постовой службы. Решил пойти по стопам отца. Сегодня Юрий впервые сдал кровь. Он отметил, что День донора — событие очень важное.

«Я знаю, что по статистике, каждый третий человек хотя бы раз в жизни нуждается в переливании крови. Среди них пациенты, которым делают сложные хирургические операции, с тяжелыми травмами, ожогами, онкозаболеваниями. Мои родственники тоже сдавали кровь. Теперь решил и я. Надеюсь, что еще больше людей присоединятся к нам в будущем!» — заключил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.