Полезный попкорн существует: врач объяснила, как его готовить дома

Попкорн не обязательно должен быть калорийной «бомбой» из кинотеатра — при правильном приготовлении он может стать полезным перекусом, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«В домашних условиях можно готовить менее вредные вариации попкорна. Главное использовать для этого не готовые пакеты, которые нужно разогреть в микроволновке, а сухие цельные зерна для попкорна — они не содержат масла, вкусовых добавок», — рассказала Кашух.

Она разъяснила, что попкорн готовят на сковороде или в кастрюле с толстым дном, плотно закрыв крышкой. Чтобы попкорн не пригорел и имел более выраженный вкус, можно добавить немного растительного масла (достаточно 1 чайной ложки), а можно готовить на антипригарной сковороде и обойтись без него.

«Чтобы зерна приготовились равномерно, кастрюлю нужно периодически встряхивать. После приготовления попкорн можно немного подсолить», — добавила врач.

Кашух отметила, что такой попкорн может стать полезной альтернативой печенью или чипсам — он содержит клетчатку, не провоцирует резких колебаний сахара в крови, не вредит сердцу, сосудам и почкам.

«Из-за воздушной текстуры и удобного формата есть риск съесть слишком много попкорна — это и лишние калории. Поэтому подавать его лучше не в большом блюде, а порционно и съедать не более 50 грамм за один раз и следить за тем, чтобы рацион был сбалансированным — кроме попкорна организм должен получить достаточное количество белков, пищевых волокон, полезных жиров, витаминов и минералов», — заключила специалист.

22 января в мире отмечают День рождения воздушной кукурузы (попкорна). Европейцы узнали попкорн 22 января1630 года, когда английские колонисты в Южной Америке приняли в дар от индейского вождя Кводекуайна мешок попкорна. Сейчас этот перекус очень популярен во всех кинотеатрах мира.

