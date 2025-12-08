Похудеть до смерти: когда желание сбросить вес становится болезнью

Врач Кашух: при анорексии важно не игнорировать проблему, а обратиться к медикам

Анорексия — не просто стремление быть стройной, а тяжелое психическое расстройство, при котором человек сознательно ограничивает питание, искаженно воспринимает свое тело и постепенно теряет контроль над ситуацией, сообщила РИАМО врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Она подчеркнула, что смертность от анорексии (до 25% без лечения) считается одной из самых высоких среди психических расстройств.

«Заболевание развивается незаметно: сначала — „немного похудеть“, затем — отказ от целых групп продуктов, а потом — страх перед едой и невозможность нормально питаться, то есть снабжать организм питательными веществами, необходимыми для нормальной работы всех систем и органов», — сказала Кашух.

По ее словам, анорексия чаще всего начинается в подростковом возрасте, более распространена среди девочек. Точная причина неизвестна, но считается, что это сочетание генетики, биологических и социальных факторов. Зачастую пациенты страдают от депрессии, тревожных расстройств, у них выявляется сниженный уровень гормонов радости — дофамина, серотонина.

Триггером к началу анорексии могут стать неосторожные комментарии о фигуре от близких или партнера, навязанные идеалы внешности. Это начинается как безобидный шаг к «лучшей версии себя», но может обернуться опасными, а иногда и трагическими последствиями.

«Со временем развивается острый дефицит питательных веществ и энергии, из-за чего страдает работа жизненно важных органов: сердца, головного мозга, желудочно-кишечного тракта. Нарушается баланс гормонов, снижается иммунитет, развивается железодефицитная анемия, остеопороз, из-за недостатка жировой ткани и гормональных изменений у девушек прекращается менструация, страдает репродуктивная функция. В тяжелых случаях болезнь может закончиться летально», — предупредила доктор.

Как уточнила врач, самое опасное в анорексии — иллюзия контроля: человек уверен, что за всем следит. А когда появляются системные нарушения, страдают жизненно важные органы, исправить ситуацию становится крайне сложно. Чем раньше осознать проблему и обратиться к врачу, тем выше шанс вернуть здоровье.

Она добавила, что зачастую первыми замечают заболевание близкие, а не сам пациент. Тогда ни в коем случае нельзя игнорировать проблему, надеясь, что все обойдется. Насторожить должно резкое похудение, отказ от совместных приемов пищи, постоянные разговоры о весе, одержимость физическими нагрузками, подсчетом калорий, а также депрессия или раздражительность.

«В этом случае важно не обвинять человека в „глупом поведении“, а рассказать о рисках и мягко предложить помощь. Важно помнить: это не каприз и не слабость, а болезнь, с которой человек не справится в одиночку», — заключила Кашух.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.