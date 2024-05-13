Подмосковный центр крови на этой неделе нуждается в 4 отрицательной группе крови

Каждую неделю центр крови публикует донорский светофор согласно потребности цельной крови в Подмосковье. На этой неделе объявлено о повышенной потребности в 4 отрицательной группе крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Согласно «донорскому светофору», в учреждении на этой неделе также есть потребность в крови I, II и III отрицательной групп и резус-принадлежности. Врачи рекомендуют запланировать визит для плановой донации.

«Дорогие доноры, благодарим вас за оперативное включение в «изменение» цветов донорского светофора. Вместе мы делаем большое дело — помогаем тем, кто не всегда просит о помощи», — поблагодарил заместитель главного врача по медицинской части Глеб Марнов.

Московский областной центр крови (г. Москва, ул. Металлургов, 37А). Время приема доноров — пн-вс с 8:00 до 14:00.

г. Подольск, ул. Кирова, дом № 9. Время приема доноров: пн-пт с 8:00 до 13:00.

г. Орехово-Зуево, ул. Барышникова, дом № 13/5. Время приема доноров: пн-пт с 8:00 до 13:00.

г. Щелково, ул. Новая Фабрика, дом № 8. Время приема доноров: пн-пт с 8:00 до 13:00.

г. Воскресенск, Больничный проезд, дом № 5. Время приема доноров: пн-пт с 8:00 до 13:00.

Донором может стать каждый гражданин РФ или иностранный гражданин, пребывающий в России на законных основаниях 1 год и более, достигший 18 лет и прошедший медицинское обследование специалистами Службы крови перед донацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе появятся 16 новых объектов здравоохранения, построенных за внебюджетные средства. Они появятся в восьми округах — Богородском, Балашихе, Ленинском, Котельниках, Люберцах, Красногорске, Одинцовском и Мытищах. Из года в год заметную лепту в развитие отрасли вносят девелоперы.

«В этом году они планируют ввести в Подмосковье 16 медучреждений — как правило, это первичное звено, взрослые и детские поликлиники. Для нас важно, чтобы жители новых микрорайонов могли получать медицинскую помощь рядом с домом», — заявил Воробьев.