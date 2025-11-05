Подходят даже диабетикам: россиянам рассказали о полезных чипсах

Эксперт Никонов: чипсы из свеклы, репы и моркови особенно полезны

По его словам, чипсы из свеклы, репы и моркови особенно полезны, поскольку содержат повышенную концентрацию витамина А и клетчатки — даже больше, чем в свежих овощах. Это обусловлено тем, что в ходе приготовления из продукта испаряется вода.

Овощные чипсы подходят даже людям, страдающим диабетом, и оказывают благотворное влияние на пищеварение, облегчая запоры. Специалисты советуют приобретать продукты с наименьшим содержанием добавок, сахара и соли.

Овощные чипсы прекрасно гармонируют с первыми блюдами, кисломолочными напитками, морковным и томатным соком. Помимо этого, их можно использовать в качестве ингредиента для овощных салатов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.