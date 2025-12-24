Подготовьте организм к праздничному ужину: чем опасно переедание в Новый год

Одной из самых распространенных и при этом наиболее вредных привычек во время новогоднего застолья остается чрезмерное употребление пищи. Такое поведение может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, сообщила РИАМО врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Устинова.

По ее словам, одновременное поступление в организм большого объема белков, жиров, углеводов, соли и алкоголя становится серьезным испытанием для пищеварительной системы. Особенно тяжело такую нагрузку переносит поджелудочная железа, которая у неподготовленного человека может дать сбой. В результате возрастает риск развития острых состояний — от панкреатита и холецистита до кишечной непроходимости и заворота кишок. Именно поэтому, подчеркнула врач, обильное поедание блюд за один раз представляет реальную опасность.

«Для снижения нагрузки на поджелудочную железу диетолог рекомендовала заранее позаботиться о подготовке организма к праздничному ужину. В частности, перед застольем допустимо принять панкреатические ферменты. Также не стоит садиться за стол на голодный желудок — лучше предварительно перекусить, например творогом или яйцами, чтобы пищеварительная система уже была включена в работу», — сказала Устинова.

Кроме того, доктор посоветовала сочетать тяжелую пищу с продуктами, богатыми клетчаткой. Овощи и салаты из свежих овощей помогают легче переносить жирные и калорийные блюда и делают прием пищи более комфортным. При этом она рекомендовала избегать чрезмерного употребления колбас, майонезных салатов и сладких напитков, а в качестве основного питья выбирать обычную или минеральную воду, ограничивая алкоголь.

Специалист напомнила о важности физической активности в праздничные дни и посоветовала не проводить все время за столом. Главным принципом новогоднего питания, по словам диетолога, должна оставаться умеренность.

