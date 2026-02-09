Почти 400 участников СВО получили льготное зубопротезирование в Подмосковье

В Подмосковье 392 участника специальной военной операции обратились за льготным зубопротезированием, из них 145 уже завершили лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области участникам специальной военной операции предоставляют льготное зубопротезирование. Пройти лечение можно в 25 стоматологических поликлиниках региона, включая Московскую областную стоматологическую поликлинику, а также учреждения в Подольске, Домодедове, Балашихе, Королеве, Мытищах и других городах.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин сообщил, что программа действует с 2023 года. За это время за льготным зубопротезированием обратились 392 участника СВО, 145 из них уже завершили лечение.

В рамках программы предоставляются бесплатная диагностика, лечение, изготовление и установка коронок, протезов и имплантов на сумму до 120 тысяч рублей. В случае ранения в челюстно-лицевую область сумма компенсации увеличивается до 1 миллиона рублей. Мерой поддержки могут воспользоваться участники СВО, призванные или поступившие на службу через военный комиссариат Московской области и призывные комиссии по мобилизации, а также заключившие контракт. Для получения услуги необходимо предоставить справку об участии в СВО, оформленную на портале Госуслуг, и подтверждающий документ при наличии ранения.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.