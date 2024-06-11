Почти 40 тыс человек стали донорами в Подмосковье с начала года

В Московской области с начала года кровь и ее компоненты сдали почти 40 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Московской области активно развивается донорское движение. Хочется отметить, что большая часть донаций выполняется на безвозмездной основе. Кроме того, в этом году кровь и ее компоненты сдали на 3,6 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.



В переливании крови нуждаются люди, с серьезными травмами, ожогами, онкологическими заболеваниями, пострадавшие в ДТП и новорожденные с различными патологиями. Поддержание необходимых запасов крови возможно благодаря донорам.



Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00 по адресу: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови 8 (495) 305-77-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.