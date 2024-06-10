Почти 130 тыс. жителей Подмосковья прошли онкоскрининг полости рта с начала года

В рамках проекта «Стоматология: перезагрузка» жителям Московской области на приеме у врача-стоматолога проводится диагностика новообразований слизистой полости рта — люминесцентная стоматоскопия, передает пресс-служба Минздрава региона.

Процедура позволяет выявить патологические изменения в тканях и заподозрить онкологическое заболевание на ранней стадии.

«Благодаря своевременной диагностике, специалисты могут обнаружить развитие злокачественных новообразований и вовремя начать лечение. С начала этого года онкоскрининг слизистой полости рта прошли почти 130 тыс. жителей региона, в результате у 297 из них было обнаружено онкологическое заболевание. Все они направлены на лечение», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Люминесцентная стоматоскопия проводится с помощью специальной лампы и очков. На приеме врач-стоматолог направляет люминесцентную лампу в слизистую полость рта, любое отклонение от нормы светится иначе, что позволяет заподозрить онкологическое заболевание. Диагностика проводится бесплатно на приеме у врача-стоматолога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.