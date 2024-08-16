Пластический хирург рассказала, мешают ли импланты грудному вскармливанию

«Современные операции по увеличению груди проводятся с использованием имплантов, которые устанавливаются строго под грудную мышцу, а не в саму молочную железу. Это необходимо, чтобы избежать мобильности импланта и его смещения, обеспечивает естественный внешний вид и не мешает естественному функционированию молочной железы», — сказала Юнусова.

Она объяснила, что пластический хирург может использовать три основных доступа при установке имплантов: подгрудный, периареолярный и подмышечный. В случае с подгрудным доступом хирург сразу попадает в подмышечное пространство.

«В случае с подмышечным доступом, хирург тоже сразу попадает под мышцу. И при периареолярном доступе также хирург „обходит“ всю молочную железу и „заныривает“ под мышцу. При всех этих доступах пластический хирург никак не затрагивает саму молочную железу. Поэтому наличие имплантов абсолютно никак не влияет на грудное вскармливание», — подчеркнула хирург.