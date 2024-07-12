Пластический хирург раскрыл, что поможет восстановить фигуру после родов

После родов восстановить фигуру может помочь Mommy Makeover. Это комплексная операция, которая выполняется в один подход. Об этом РИАМО рассказал пластический хирург клиники DEGA Юрий Цой.

«В рамках этой операции может выполняться абдоминопластика, ушивание диастаза, устранение грыж, маммопластика, липосакция. В среднем такая операция занимает 6-7 часов», — сказал Цой.

Он добавил, что главный плюс в том, что весь комплекс операций проводится всего лишь при одном полном наркозе.

«Если мы говорим только об абдоминопластике, то выполнять операцию можно спустя год после родов. Но если речь идет уже о маммопластике, то сроки меняются — выполнять операцию можно минимум спустя полгода после окончания периода лактации», — рассказал хирург.

Цой уточнил, что если после Mommy Makeover женщина захочет завести еще одного ребенка, то есть вероятность, что результаты операции будут нивелированы. Поэтому если пациентка планирует родить нескольких детей с перерывом в несколько лет, то целесообразно отложить операцию по преображению после рождения второго.

«Диастаз и птоз молочных желез диетой и тренировками не исправить. Почему? Потому что пациенткам с большим диастазом (5-6 см) противопоказано напрягать пресс, так как может произойти ущемление органов брюшной полости при резком сокращении или спазме прямых мышц живота», — разъяснил специалист.