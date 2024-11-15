«Пяточный тест» сдали 4406 малышей в Ленинском округе

Одним из обследований новорожденных в Видновском перинатальном центре является неонатальный скрининг, который помогает выявить наследственные генетические заболевания на ранних стадиях. В 2024 году 4406 малышей уже сдали «Пяточный тест», сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Расширенный скрининг берется из пяточки малыша на вторые сутки жизни. Результат нигде искать не нужно. Данные обрабатываются и остаются в базе МОНИКИ. Если в анализе что-то находят или результат не достоверный, с мамой ребенка связываются по телефону, который указан на бланке», — рассказала медсестра отделения новорождённых Юлия Шишлова.

Расширенный неонатальный скрининг даёт возможность на ранних стадиях выявить возможные проблемы со здоровьем малышей и обеспечить необходимое наблюдение специалистов с первого года жизни.

«К неонатальному скринингу отношусь положительно. Считаю, что делать его необходимо. В Видновском перинатальном центре у медсестер замечательные ручки, сынок ничего не почувствовал, пока брали кровь на анализы. Даже бровью не повел. Больше я волновалась», — отметила Анастасия Яценюк, мама новорождённого Ивана.

В этом году в Подмосковье неонатальный скрининг прошли уже более 50 000 новорожденных.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.