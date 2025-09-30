Пелена перед глазами: как выявить приводящую к полной слепоте болезнь

Глаукома — одно из опаснейших заболеваний, способное привести к полной потере зрения. О том, как выявить болезнь на начальных стадиях, сообщила РИАМО врач-офтальмолог, врач-микрохирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская.

«Особенность глаукомы в том, что она развивается скрытно. Симптоматика становится заметной лишь на поздних стадиях, когда зрение уже значительно ухудшено. К сожалению, на этом этапе восстановить его невозможно», — предупредила эксперт.

При этом, по ее словам, на ранних стадиях болезнь достаточно легко поддается лечению. Поэтому при малейших подозрениях надо пройти обследование, включающее измерение внутриглазного давления. В особенности такая диагностика важна для людей старше 40 лет, а также тех, у кого есть наследственная предрасположенность к заболеванию.

«Внутриглазное давление (офтальмотонус) — это один из ключевых показателей, на который ориентируются офтальмологи при диагностике глаукомы. При его повышении человек обычно не ощущает боли или выраженного дискомфорта, поэтому без проверки обнаружить болезнь крайне сложно», — отметила Миргородская.

Среди тревожных симптомов, которые, к слову, не всегда проявляются на ранних стадиях, врач назвала покраснение глаз, избыточное слезотечение, затуманивание зрения, появление пелены или радужных кругов перед глазами. Все эти признаки являются поводом немедленно обратиться к офтальмологу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.