Педиатр призвал не заражать детей ветрянкой
Фото - © Иванов Алексей / Фотобанк Лори
Педиатр и автор книг Дмитрий Молодой заявил, что намеренно заражать детей ветряной оспой опасно, и призвал родителей отказаться от «ветряночных вечеринок» в пользу вакцинации, сообщает «МК в Санкт-Петербурге».
В беседе с журналистом Камиллой Латыповой врач отметил, что многие родители до сих пор относятся к ветрянке легкомысленно и отказываются от прививки, хотя вакцина в России доступна бесплатно.
По его словам, практика показывает, что болезнь не всегда проходит в легкой форме.
«Примерно раз в год обязательно попадается ребенок с тяжелой формой ветрянки — ветряночные пневмонии, менингиты», — поделился Молодой.
Он вспомнил случай с дежурства на крупных соревнованиях по дзюдо. Среди тысяч участников и зрителей врач заметил мать с младенцем, у которого были характерные высыпания, замазанные фукорцином.
«Я смотрю на это и понимаю: все эти десятки тысяч людей только что проконтактировали с ветрянкой. Идти ругаться, прогонять уже поздно. Все случилось», — рассказал он.
Педиатр подчеркнул, что вирус ветряной оспы крайне заразен и может распространяться даже через закрытые двери и вентиляцию, заражая детей в соседних помещениях. Именно поэтому, по его словам, важны вакцинация и соблюдение карантина.
