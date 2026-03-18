Педиатр призвал не заражать детей ветрянкой

Врач напомнил о риске тяжелых осложнений и пользе вакцинации от ветрянки

Педиатр и автор книг Дмитрий Молодой заявил, что намеренно заражать детей ветряной оспой опасно, и призвал родителей отказаться от «ветряночных вечеринок» в пользу вакцинации, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В беседе с журналистом Камиллой Латыповой врач отметил, что многие родители до сих пор относятся к ветрянке легкомысленно и отказываются от прививки, хотя вакцина в России доступна бесплатно.

По его словам, практика показывает, что болезнь не всегда проходит в легкой форме.

«Примерно раз в год обязательно попадается ребенок с тяжелой формой ветрянки — ветряночные пневмонии, менингиты», — поделился Молодой.

Он вспомнил случай с дежурства на крупных соревнованиях по дзюдо. Среди тысяч участников и зрителей врач заметил мать с младенцем, у которого были характерные высыпания, замазанные фукорцином.

«Я смотрю на это и понимаю: все эти десятки тысяч людей только что проконтактировали с ветрянкой. Идти ругаться, прогонять уже поздно. Все случилось», — рассказал он.

Педиатр подчеркнул, что вирус ветряной оспы крайне заразен и может распространяться даже через закрытые двери и вентиляцию, заражая детей в соседних помещениях. Именно поэтому, по его словам, важны вакцинация и соблюдение карантина.

