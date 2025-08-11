«Пациентов не поступало»: в Боткинской больнице рассказали о лихорадке чикунгунья

В Клиническую инфекционную больницу имени С. П. Боткина не поступали пациенты с лихорадкой чикунгунья, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Переносчиками вируса является только определенный вид комаров, который в нашем регионе не обитают. От человека к человеку вирус не передается. Основные симптомы: подъем температуры тела и выраженные боли в суставах. Тяжелое течение и летальные исходы встречаются редко», — сказали в медицинском учреждении.

С другой стороны, врачи-инфекционисты предупреждают о рисках заразиться чикунгунья при возвращении из экзотических стран. При первых тревожных симптомах стоит обязательно обратиться к врачу.

При заражении сразу поднимается температура до 40 градусов, появляются слабость и сильные боли в суставах и мышцах, ломота в суставах и чувство «скручивания» в теле, затем могут добавиться тошнота, рвота и сыпь. Эти признаки могут появиться через 4-8 дней после заражения.